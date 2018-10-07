زلزال بقوة 6.9 درجة يُثير الذُعر في ولاية هاييتي

هزّ زلزال بقوة 6.9 درجة، السبت، أقصى الطرق الشمالي لهاييتي، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص وإلحاق أضرار بمبان، وقفًا للسلطات الهاييتية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن الزلزال وقع على بعد نحو 20 كيلومترًا "غربي- شمال" غربي ميناء "بورت دي بيه".

وأشارت وسائل الإعلام المحلية، إلى مقتل شخص واحد على الأقل، ونقلت "رويترز" عن فرانتز دوفال الصحافي، في صحيفة "لو نوفيليست بهايتي" عبر "تويتر"، إن الزلزال ألحق أضرارًا بواجهة كنيسة في بلايسانس، كما انهار منزل مجاور لها.

وحث رئيس هايتي، جوفينيل مواز، في تغريدة عبر "تويتر"، "على الناس التزام الهدوء"، بعد أن قالت وكالة الحماية المدنية، إن الزلزال أدى إلى سقوط جرحى وإلى ذعر في البلدات الشمالية.

وكان هذا أحد أقوى الزلازل التي شهدتها هايتي منذ وقوع زلزال قوته سبع درجات قرب العاصمة بورت أو برنس في 2010، مما أدى إلى سقوط آلاف القتلى في ذلك البلد الفقير الواقع في الكاريبي.