زلزال بقوة 7 درجات يضرب قبالة الساحل الإندونيسي

تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات صباح اليوم الأربعاء في بحر مولوكاس قبالة سواحل إندونيسيا، وفقا لما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأفادت الهيئة بأن "موجات تسونامي الخطرة ممكنة" على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال، وكانت الهيئة قد أعلنت عن أن الزلزال بقوة 7.2 درجة ثم عادت وقالت إن الزلزال بقوة 7.0 درجات.

ووفقا للهيئة فإن مركز الزلزال يقع على بعد 155 كيلومترا شمال غربي مدينة توبيلو، التي يبلغ عدد سكانها 10 آلاف نسمة، ويقع مصدر الزلزال على عمق 64 كيلومتر، ووقع الزلزال في الساعة 06:06 بتوقيت غرينيتش.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، ولم يتم الإبلاغ عن احتمالية وقوع تسونامي، إلا أن وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية BMKG قد حذرت من توابع محتملة.

وتشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب موقعها على المحيط الهادئ، أو ما يسمى بـ "حلقة النار"، حيث تصطدم الصفائح التكتونية. وفي 21 نوفمبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة مقاطعة جاوة الغربية في جزيرة جاوة الرئيسية في إندونيسيا، ما أسفر عن مقتل 602 شخصا، فيما لقي معظم الضحايا مصرعهم عندما انهارت مبان أو في انهيارات أرضية ناجمة عن الزلزال.