هزة أرضية بقوة 4.9 درجات تضرب محافظة إيواتي اليابانية

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.9 درجات، قبالة ساحل محافظة إيواتي في اليابان. وأفادت إدارة الأرصاد اليابانية اليوم، بأن الهزة وقعت على عمق 20 كيلومترا تحت سطح الأرض. ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة.

وتقع اليابان ضمن "حلقة النار" في المحيط الهادئ وهي منطقة ينشط فيها عددا كبيرا من الزلازل والبراكين. ويعتبر زلزال فوكوشيما، الذي ضرب البلاد في مارس 2011، أعنف الزلازل التي تعرضت لها اليابان في العقود الماضية، حيث أدى لمقتل 18 ألف شخص، وتسبب في تسرب نووي وصف بأنه الأسوأ منذ كارثة انفجار مفاعل /تشيرنوبيل/ عام 1986.