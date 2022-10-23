إعصار روزلين يجتاح مدينة بويرتو المكسيكية مع رياح سرعتها 215 كم/ساعة

اجتاح إعصار روزلين" القوي، مدينة "بويرتو فالارتا" المكسيكية المُطلة على المحيط الهادئ بمنطقة خليج بانديراس، كإعصار من الفئة الرابعة، مُسببًا هبوب رياح قصوى بلغت سرعتها 130 ميلا في الساعة (215 كم/ساعة). وذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن إعصار "روزلين" وصل المحيط الهادئ كإعصار قوي من الفئة الرابعة قبالة شاطئ بويرتو فالارتا مباشرة، بينما بدأ قبل ساعات قليلة في التوجه قليلاً نحو الشمال، وفقا لصحيفة "الامبيرسيال" المكسيكية.