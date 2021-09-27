رصد زلزال بقوة 53 بمقياس ريختر في منطقة قريبة من مرسى مطروح المصرية
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رصد زلزال بقوة 5.3 بمقياس ريختر في منطقة قريبة من مرسى مطروح المصرية

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العرب اليوم - رصد زلزال بقوة 5.3 بمقياس ريختر في منطقة قريبة من مرسى مطروح المصرية

هزة أرضية
القاهرة - العرب اليوم

سجلت محطات رصد الزلازل المصرية يوم الاثنين 27 سبتمبر هزة أرضية بمنطقة كريت التي تبعد 460 كيلو مترا عن مرسى مطروح.وأفاد بيان للدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية  بأن بيانات هذه الهزة الارضية  كالتالي:تاريخ الحدوث : الاثنين الموافق 27/09/2021

وقت الحدوث والقوة: 20    17  08  صباحا بالتوقيت المحلى

قوة الزلزال: 5.3 درجة على مقياس ريختر

خط العرض: 25.19 شمالا                                                  

خط الطول: 35.12 شرقا

العمق: 10.3 كم

ولفت موقع صدى البلد إلى أن المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لم يشر إلى "حدوث خسائر داخل جمهورية مصر العربية، بينما وردت تقارير بحدوث خسائر في منطقة الزلزال في كريت".

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رصد زلزال بقوة 53 بمقياس ريختر في منطقة قريبة من مرسى مطروح المصرية رصد زلزال بقوة 53 بمقياس ريختر في منطقة قريبة من مرسى مطروح المصرية



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