تركيا تعلن تسجيل 8 آلاف و550 هزة ارتدادية منذ الزلزال الكبير

أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، قبل قليل، تسجيل 8 آلاف و550 هزة ارتدادية منذ الزلزال الكبير في 6 فبراير.

والاثنين الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر منطقة "دفنة" بولاية هاتاي التركية، جنوبي البلاد.

ويأتي زلزال هاتاي بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية كهرمان مرعش، جنوبي تركيا، بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلَّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.