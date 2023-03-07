زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب قهرمان مرعش التركية

ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجة على مقياس ريختر، قضاء أونيكي شباط في ولاية قهرمان مرعش، جنوبي تركيا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية اليوم الثلاثاء.

وبحسب المعلومات المتوافرة على الموقع الإلكتروني لإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الثلاثاء، فقد وقع الزلزال في الساعة 1240 بالتوقيت المحلي، على عمق 7.52 كيلومتر.

ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وضرب زلزالان مدمران، في السادس من الشهر الماضي، جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، والزلزال الأول كان بقوة 7.7 درجة، والثاني بعد عدة ساعات بقوة 7.6 درجة. وتلتهما آلاف الهزات الارتدادية.

وتقول الأمم المتحدة إن الكارثة هي الأسوأ في تاريخ تركيا من حيث عدد القتلى.