العراق يسجل 400 هزة أرضية في مناطق وسط وجنوب تركيا

أعلنت هيئة الارصاد الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يسجيل أكثر من 400 هزة أرضية في مناطق وسط وجنوب تركيا.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لقناة السومرية نيوز، اليوم الثلاثاء، أنه "إلحاقًا بتقاريرنا السابقة نود أن نبين أن النشاط الزلزالي مازال مستمرًا في منطقة وسط وجنوب تركيا حيث وصل عدد الهزات الأرضية إلى أكثر من (400) هزة أرضية ومازال هذا النشاط مستمرًا بالهزات اللاحقة".