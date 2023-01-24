زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر يضرب نيبال

ضرب زلزال قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر نيبال اليوم الثلاثاء، ما تسبب فى تضرر عدد من المنازل.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية أن الزلزال وقع على عمق 25 كيلو مترا وعلى بعد 300 كيلو متر من العاصمة كاتمندو، مضيفة أنه لم ترد تقارير حول وقوع ضحايا.

وتابعت الشبكة أن مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في الهند أفادوا بأنهم شعروا بهزات قوية.

يشار إلى أن قرابة تسعة آلاف شخص لقوا مصرعهم فى نيبال جراء زلزال بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر في عام 2015.