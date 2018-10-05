تعرف على حالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات منطقتي جازان و عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها يمتد تأثيرها إلى مرتفعات الباحة والطائف. في حين تكون السماء غائمة جزئياً ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية. كما تستمر الرطوبة عالية على الأجزاء الساحلية الغربية للمملكة .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18-40 كم/ساعة. وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32كم/ساعة , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
GMT 12:10 2018 الجمعة ,05 تشرين الأول / أكتوبرتنبيه لحالة هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
GMT 12:36 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر" الأرصاد" و "مدني الطائف" ينبهان من هطول أمطار رعدية
GMT 09:33 2018 الأحد ,30 أيلول / سبتمبر" الأرصاد السعودية" و "مدني الطائف " ينبهان من هطول أمطار رعدية
GMT 08:44 2018 الأحد ,30 أيلول / سبتمبرارتفاع عدد ضحايا زلزال وتسونامي إندونيسيا إلى 832 شخصًا
GMT 04:02 2018 الأحد ,30 أيلول / سبتمبرتعرف على حالة الطقس المتوقعة الأحد في المملكة العربية السعودية
يبدو أنّ أصغر عارضة أزياء في عالم الموضة كايا جربر، جاهزة للاحتفال بعيد الهالوين رغم أنه يتبقّى عليه 28 يوما فقط، إذ كان القميص الذي ارتدته يوم سفرها الأربعاء إشارة إلى بدأها الاحتفال باكرا بعيدها المفضّل. وارتدت ابنة سيندي كروفورد البالغة من العمر 17 عاما، سترة سوداء مزيّنة بصورة شخصية رهيبة ومخيفة وهو "بينهيد"، وارتدت نظارة سوداء مستطيلة، وأقراطا صغيرة، وحقيبة ظهر ذات لون أخضر فسفوري واضح جدا وبشرائط سمراء في المنتصف والذراعين، وبدت المراهقة في الغالب كأنها لا تضع مكياجا لظهورها العلني اللافت للنظر، ولم تضع حتى القليل من أحمر الخدود الرقيق ولا أحمر الشفاه فبدت شفتاها شاحبتين. وارتدت بالطبع كوتشي مريحا يتناسب مع رحلتها في طريق عودتها من أسبوع الموضة الشهير في باريس، وبالإضافة إلى السير على العديد من مدارج الطائرات شاركت في العديد من الأمسيات الأنيقة، بما في
أرسل تعليقك