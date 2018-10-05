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تعرف على حالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية الجمعة

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العرب اليوم - تعرف على حالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية الجمعة

حالة الطقس في المملكة العربية السعودية
الرياض - العرب اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات منطقتي جازان و عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها يمتد تأثيرها إلى مرتفعات الباحة والطائف. في حين تكون السماء غائمة جزئياً ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية. كما تستمر الرطوبة عالية على الأجزاء الساحلية الغربية للمملكة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18-40 كم/ساعة. وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32كم/ساعة , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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تعرف على حالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية الجمعة تعرف على حالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية الجمعة



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تعرف على حالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية الجمعة تعرف على حالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية الجمعة



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