الأمطار الغزيرة تغرق شوارع النجف في العراق وتعطل الدراسة

أدت الأمطار الغزيرة التي بدأت بالهطول فجر اليوم الأربعاء، إلى إغراق الشوارع الرئيسة في معظم أحياء مدينة النجف جنوب العراق، حسبما أفادت وسائل الإعلام العراقية.

وأوضحت قناة «السومرية» العراقية أن المياه، التي أغلقت الشوارع، تسببت بتعطيل الدراسة في المدارس والكليات، في وقت بدأت فرق الدفاع المدني في العراق والبلديات محاولاتها الأولى لسحب المياه من الشوارع بعد توقف مؤقت لهطول الأمطار.

وأعلنت مديرية تربية النجف أنه «بحسب توجيهات وزير التربية العراقي إبراهيم نامس الجبوري ومحافظ النجف، تقرر تعطيل الدوام الظهري لمدارس المحافظة كافة حفاظا على سلامة الطلبة في ظل الظروف الجوية الحالية»، وأيضا، قررت مديرية تربية كربلاء تعطيل الدوام الظهري في مدارس المحافظة لهذا اليوم.