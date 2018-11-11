السعودية تعلن إنقاذ 44 محتجزا وإجلاء 1028 متضررا من الأمطار
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السعودية تعلن إنقاذ 44 محتجزا وإجلاء 1028 متضررا من الأمطار

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العرب اليوم - السعودية تعلن إنقاذ 44 محتجزا وإجلاء 1028 متضررا من الأمطار

مديرية الدفاع المدني السعودي
الرياض - أ ش أ

أكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني السعودي بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن الضويحي، إنه تم إخلاء 3 قرى بمحافظة القريات "باير والوادي والعقيلة"، بمنطقة الجوف، نتيجة لجريان الشعاب مع نزول كميات كبيرة من الأمطار، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ 41 شخصا محتجزا بقرية باير، كما تم إنقاذ 3 أشخاص بشعيب حصيده الغربية دون إصابات. 

وأضاف الضويحي- في تصريح صحفي - أن فرق الدفاع المدني أجلت 140 أسرة مكونة من 1028 شخصا تضررت منازلهم من مياه الأمطار، إلى أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 
 
وحذر المتحدث باسم الدفاع المدني، من مخاطر السيول والأمطار، مشددا على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين واتباع تحذيرات الدفاع المدني وعدم المجازفة ودخول الأودية وقت جريان السيول والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، والابتعاد عن مصادر الكهرباء أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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السعودية تعلن إنقاذ 44 محتجزا وإجلاء 1028 متضررا من الأمطار السعودية تعلن إنقاذ 44 محتجزا وإجلاء 1028 متضررا من الأمطار



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السعودية تعلن إنقاذ 44 محتجزا وإجلاء 1028 متضررا من الأمطار السعودية تعلن إنقاذ 44 محتجزا وإجلاء 1028 متضررا من الأمطار



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