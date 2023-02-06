ارتفاع عدد القتلى فى سوريا جراء الزلزال إلى نحو 400 شخص

أعلن المرصد السوري، عن ارتفاع عدد القتلى في سوريا جراء الزلزال إلى نحو 400 شخص، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

كما أعلنت سوريا عن وقف حركة القطارات في جميع أنحاء البلاد إثر الزلزال.

وكان قد أعلن معاون وزير الصحة السوري الدكتور أحمد ضميرية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 248 وفاة و700 إصابة.

وقال ضميرية -وفقا لوكالة الأنباء السورية، إنه تم إرسال 28 سيارة إسعاف، و7 عيادات متنقلة من دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس كمؤازرة إلى حلب واللاذقية.

وفي سياق متصل.. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري الدكتور بسام إبراهيم، أنه تم التنسيق مع رؤساء الجامعات؛ من أجل تأجيل الامتحانات المقررة اليوم لموعد لاحق، وفق المستجدات التي يقدّرها رئيس الجامعة، لافتة إلى أنه تم تفقد الوحدات السكنية في كل المدن الجامعية في حلب واللاذقية وحماة؛ للاطمئنان على أوضاع الطلاب القاطنين فيها، ووضع كافة الفرق التطوعية والوحدات الطلابية في جميع المحافظات؛ لتقديم العون والمساعدة للسكان المتضررين من الزلزال بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا.

وفي السياق.. أفادت الأمانة السورية للتنمية بأنه تم فتح أبواب جميع المنارات المجتمعية التابعة لها في محافظات اللاذقية وحلب وحماة؛ لاستضافة الأهالي ممن خسروا منازلهم، وتقديم كل ما يلزم لإقامتهم خلال هذه الفترة الحرجة.