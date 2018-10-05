تنبيه لحالة هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة الباحة تشمل محافظة المخواة وبلجرشي والأجزاء المجاورة، مفيدةً أنها هذه الحالة المطرية ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين بعدم المجازفة والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.