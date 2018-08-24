تنبيه متقدم بتوقع بهطول أمطار على منطقة الباحة

حذّر مركز القيادة والسيطرة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، من خلال التنبيه المتقدم الوارد من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم , الجمعة من توقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة تبدأ ظهر اليوم وتصحب بزخات من البر ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول وتشمل الباحة والمندق والمخواة والعقيق والأجزاء المجاورة لها وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.
ودعا المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأمطار والسيول، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات, متمنياً للجميع السلامة الدائمة.
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ظهرت النجمة إيما روبرتس يوم الأربعاء الماضي ، في العرض الأول في تورنتو، لفيلمها الجديد "Little Italy"، وبدت الممثلة البالغة من العمر 27 عامًا، جميلة في ثوب أسود صير وبلوزة باللون الكريمي نصف شفافة، وطوق شعر بيتر بان، وارتدت حذاء أسود مديي وكزين يتناسب مع الزخارف الموجودة على حملات الكتف. شعرها الأشقر وظهرت النجمة بشعرها الأشقر الناعم خلف أذنيهيا، أما المكياج فرسمت عينها بالكحل الأسود والمسكر، وأحمر خدود وردي، وأحمر شفاة لامع، وأرتدت أقراط صغيرة من الماس، وحملت شنطة صغيرة باللون الأسود. وظهر معها بطل الفيلم الكوميدي هايدين كريستنسن 37 عامًا، وهو يرتدي بدلة رمادية اللون مكونة من قطعتين وقميص باللون الأبيض، وربطة عنق داكنة اللون، ويلعب الأثنان دور عشاق محاصرين بين مطاعم البيتزا للعائلات المتنافسة. مساعدة في الترويج وحضرت النجمة جين سيمور؛ للمساعدة في الترويج للفيلم الذي تم تصوير في
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