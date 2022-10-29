زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، أن زلزالين بلغت قوة أحدهما 4.1 درجة، ضربا مقاطعة جويسان وسط البلاد اليوم السبت، دون الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات حتى الآن.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وكالة الأرصاد قولها، إن الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 3.5 و4.1 درجة ضربا قرية جانجيون، شمال شرق جويسان، في الساعة 0827 صباحا بالتوقيت المحلي.