فقدان 4 أشخاص جراء انهيار أرضي في إيطاليا

فقد 4 أشخاص، من بيهم رضيع، جراء انهيار أرضي هائل وقع في بلدة كاساميتشولا بجزيرة إسكيا الإيطالية، صباح اليوم السبت قالت الشرطة المحلية إنه وفق المعلومات التمهيدية فإن الانهيار الأرضي الذي تسببت فيه الأمطار الغزيرة أدى إلى تدمير منزل سكني كانت بداخله عائلة متكونة من امرأة و3 أشخاص، بينهم طفل وأضافت أن عناصر الإطفاء والدفاع المدني ورجال الشرطة يعملون حاليا في مكان الحادث وتابعت أن رجال الإنقاذ تمكنوا سابقا من إخراج رجل من تيار طيني.