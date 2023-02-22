لبنان تعلن عن هزة أرضية بقوة 4.2 قبالة الساحل الجنوبى

شعر اللبنانيون في أكثر من منطقة لاسيما في الشوف، صيدا وبيروت بهزة أرضية استمرت للحظات، وذللك حسبما أفاد موقع لبنان 24 فى شريط عاجل.



وفي سياق متصل، أشار"المرصد الاوروبي المتوسطي" الى وقوع هزة أرضية بقوة 4.2 قبالة الساحل الجنوبي للبنان.