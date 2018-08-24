تعرف على حالة الطقس المتوقعة للأيام المقبلة في دولة الإمارات

توقع المركز الإماراتي للأرصاد ان يكون الطقس اليوم رطبا ويتشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وحارا ومغبرا أحيانا نهاراً وغائم جزئي على بعض المناطق، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر فيما الرياح: شرقية على المناطق الشرقية وشمالية شرقية الى شمالية غربية بوجه عام من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س.
اما البحر فخفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
كما توقع ان يكون الطقس غدا السبت رطبا مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحاً خاصة غربا، وحارا ومغبرا أحيانا نهاراً، وتظهر بعض السحب جنوباً قد تكون ركامية بعد الظهر فيما الرياح: شرقية على المناطق الشرقية وشمالية شرقية الى شمالية غربية بوجه عام من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س. والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
اما بعد غد الأحد فسيكون الطقس رطبا وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية، وحارا ومغبرا أحيانا نهاراً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر فيما الرياح: شرقية على المناطق الشرقية وشمالية شرقية الى شمالية غربية بوجه عام من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س.
والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
وفى يوم الاثنين سيكون الطقس حارا نهاراً ورطبا ليلا وصباحا خاصة على السواحل وغائما جزئيا أحيانا، ويحتمل تكون السحب الركامية بعد الظهر شرقاً فيما الرياح: شرقية على المناطق الشرقية وشمالية شرقية الى شمالية غربية بوجه عام من 20 إلى 32 تصل إلى 40 كم/س مثيرة للغبار والأتربة نهاراً. والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
وتوقع المركز ان يكون الطقس يوم الثلاثاء حارا نهاراً ورطبا ليلا وصباحا خاصة على السواحل ويحتمل تشكل الضباب، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر فيما الرياح: شرقية على المناطق الشرقية وشمالية شرقية الى شمالية غربية بوجه عام من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س مثيرة للغبار والاتربة نهاراً.
والبحر : خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.
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ظهرت النجمة إيما روبرتس يوم الأربعاء الماضي ، في العرض الأول في تورنتو، لفيلمها الجديد "Little Italy"، وبدت الممثلة البالغة من العمر 27 عامًا، جميلة في ثوب أسود صير وبلوزة باللون الكريمي نصف شفافة، وطوق شعر بيتر بان، وارتدت حذاء أسود مديي وكزين يتناسب مع الزخارف الموجودة على حملات الكتف. شعرها الأشقر وظهرت النجمة بشعرها الأشقر الناعم خلف أذنيهيا، أما المكياج فرسمت عينها بالكحل الأسود والمسكر، وأحمر خدود وردي، وأحمر شفاة لامع، وأرتدت أقراط صغيرة من الماس، وحملت شنطة صغيرة باللون الأسود. وظهر معها بطل الفيلم الكوميدي هايدين كريستنسن 37 عامًا، وهو يرتدي بدلة رمادية اللون مكونة من قطعتين وقميص باللون الأبيض، وربطة عنق داكنة اللون، ويلعب الأثنان دور عشاق محاصرين بين مطاعم البيتزا للعائلات المتنافسة. مساعدة في الترويج وحضرت النجمة جين سيمور؛ للمساعدة في الترويج للفيلم الذي تم تصوير في
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