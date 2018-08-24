تعرف على حالة الطقس المتوقعة للأيام المقبلة في دولة الإمارات

توقع المركز الإماراتي للأرصاد ان يكون الطقس اليوم رطبا ويتشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وحارا ومغبرا أحيانا نهاراً وغائم جزئي على بعض المناطق، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر فيما الرياح: شرقية على المناطق الشرقية وشمالية شرقية الى شمالية غربية بوجه عام من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س.

اما البحر فخفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما توقع ان يكون الطقس غدا السبت رطبا مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحاً خاصة غربا، وحارا ومغبرا أحيانا نهاراً، وتظهر بعض السحب جنوباً قد تكون ركامية بعد الظهر فيما الرياح: شرقية على المناطق الشرقية وشمالية شرقية الى شمالية غربية بوجه عام من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س. والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

اما بعد غد الأحد فسيكون الطقس رطبا وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية، وحارا ومغبرا أحيانا نهاراً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر فيما الرياح: شرقية على المناطق الشرقية وشمالية شرقية الى شمالية غربية بوجه عام من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س.

والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفى يوم الاثنين سيكون الطقس حارا نهاراً ورطبا ليلا وصباحا خاصة على السواحل وغائما جزئيا أحيانا، ويحتمل تكون السحب الركامية بعد الظهر شرقاً فيما الرياح: شرقية على المناطق الشرقية وشمالية شرقية الى شمالية غربية بوجه عام من 20 إلى 32 تصل إلى 40 كم/س مثيرة للغبار والأتربة نهاراً. والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز ان يكون الطقس يوم الثلاثاء حارا نهاراً ورطبا ليلا وصباحا خاصة على السواحل ويحتمل تشكل الضباب، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر فيما الرياح: شرقية على المناطق الشرقية وشمالية شرقية الى شمالية غربية بوجه عام من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س مثيرة للغبار والاتربة نهاراً.

والبحر : خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.