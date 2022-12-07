هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب ولاية البليدة شمال الجزائر

ضربت هزة أرضية بقوة أربع درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، ولاية البليدة في شمال الجزائر.

وذكر مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائري في بيان له، أن الهزة وقعت على بعد 10 كيلومترات، جنوب شرق حمام ملوان في ولاية البليدة. ولم يرد حتى الآن الإعلان عن أي إصابات أو خسائر مادية.