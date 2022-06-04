زلزال قوي يضرب الكويت شعر به السكان في كل أرجاء البلاد
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زلزال قوي يضرب الكويت شعر به السكان في كل أرجاء البلاد

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العرب اليوم - زلزال قوي يضرب الكويت شعر به السكان في كل أرجاء البلاد

زلزال
الكويت - العرب اليوم

ضرب زلزال قوي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت، الكويت وشعر به السكان في أرجاء البلاد. وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن الهزة الأرضية بلغت شدتها 4.5 درجة على مقياس ريختر. وأكد أن الزلزال وقع على بعد 37 كم جنوب مدينة الكويت، و 23 كم غرب محافظة الأحمدي.

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زلزال قوي يضرب الكويت شعر به السكان في كل أرجاء البلاد زلزال قوي يضرب الكويت شعر به السكان في كل أرجاء البلاد



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