زلزال قوي يضرب الكويت شعر به السكان في كل أرجاء البلاد

ضرب زلزال قوي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت، الكويت وشعر به السكان في أرجاء البلاد. وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن الهزة الأرضية بلغت شدتها 4.5 درجة على مقياس ريختر. وأكد أن الزلزال وقع على بعد 37 كم جنوب مدينة الكويت، و 23 كم غرب محافظة الأحمدي.