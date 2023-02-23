زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب أفغانستان

شعر سكان أفغانستان، بالقرب من الحدود الصينية، بهزة أرضية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بلغت قوتها 6.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزها على بعد 265 كيلومترا من مدينة فيض آباد، شمالي البلاد.