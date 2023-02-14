300 حريق في غابات تشيل خلال أسبوعين وقتلت 24 شخصًا ودمرت 1478 منزلا

أفادت الخدمة الوطنية للوقاية من الكوارث فى تشيلى (SENAPRED) أن رجال الإطفاء فى تشيلى لا يزالون يكافحون 79 حريقًا خارج نطاق السيطرة فى الغابات من بين حوالى 300 حريق لا يزال نشطًا فى سبع مناطق من البلاد، حسبما قالت صحيفة "التيمبو" التشيلية.

وفقًا للتقرير، فهناك 39 حريقًا خارج نطاق السيطرة فى لا أراوكانيا، و19 فى روبل، و12 فى بيوبيو، وأربعة فى مولى، وثلاثة فى لوس ريوس، وواحد فى أوهيجينز، وواحد فى لوس لاجوس، وتسببت حرائق الغابات التى عصفت بالعديد من مناطق البلاد لمدة أسبوعين فى مقتل 24 شخصًا، ودمرت 1478 منزلًا، وتركت 5945 بلا مأوى، وفقا للصحيفة.