هزة أرضية تضرب مدينة حلب السورية
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هزة أرضية تضرب مدينة حلب السورية

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العرب اليوم - هزة أرضية تضرب مدينة حلب السورية

مقياس ريختر
دمشق - العرب اليوم

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الجمعة عن وقوع هزة أرضية بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر شمال مدينة حلب بمسافة 100 كم.

يتبع...

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هزة أرضية تضرب مدينة حلب السورية هزة أرضية تضرب مدينة حلب السورية



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