زلزال بقوة 3.1 درجة يضرب شمال اللاذقية بسوريا

سجل المركز السورى للزلازل اليوم الجمعة، هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر شمال مدينة اللاذقية.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السورية "سانا" دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

يذكرأن، أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزالا بلغت شدته 5 درجات على مقياس ريختر ضرب ، اليوم الجمعة ، محافظة "كهرمان مرعش" الواقعة جنوبى البلاد.

وأضافت الهيئة - حسبما ذكر تلفزيون "إيه نيوز" التركي - أن الزلزال ضرب مقاطعة "أونيكيسوبات" بالمحافظة، ووقع على عمق 6.5 كيلومتر.

ويأتي هذا الزلزال في الوقت الذي تتعافى فيه تركيا من آثار الزلازل المدمرة التي ضربت المناطق الجنوبية في 6 فبراير الماضي وأسفرت عن مقتل 45 ألفا و89 شخصا على الأقل.