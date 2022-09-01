بايدن يعلن حالة الطوارئ فى ولاية ميسيسيبى بسبب أزمة نقص مياه الشرب

أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن حالة الطوارئ فى ولاية ميسيسيبى، حيث تشهد عاصمة الولاية "جاكسون"، أزمة فى المياه الصالحة للشرب بعد تعطل المحطة الرئيسية لمعالجة المياه.