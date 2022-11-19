هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تضرب وسط تشيلي

ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، إقليم /فالبارايسو/ الواقع في وسط تشيلي.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، أن الهزة وقعت على عمق 36 كيلومترا.ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الهزة.

يذكر أنه في عام 2010، ضرب زلزال بقوة 8.8 درجات تبعه موجات مد عاتية /تسونامي/ وسط وجنوب تشيلي، وراح ضحيته 500 شخص.وتقع تشيلي في منطقة تسمى /حزام النار/، وهي قوس من التصدعات التي تحيط بحوض المحيط الهادئ ومعرضة لزلازل متكررة ونشاط بركاني.