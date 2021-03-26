إنقاذ عشرات الدلافين التي جنحت على شاطئ أملج

أدت الرياح الشديدة واضطراب الأحوال الجوية إلى جنوح عشرات الدلافين على شاطئ أملج؛ مما دفع المتطوعين من أبناء المنطقة والجهات المختصة للمشاركة في عملية إنقاذ واسعة .وشارك في عمليات الإنقاذ عناصر من قوات حرس الحدود ووزارة البيئة والمياه والزراعة وبلدية أملج والدفاع المدني وجمعية البر وخبراء بيئة من شركة البحر الأحمر للتطوير وعدد من المتطوعين.

وتمكنت عمليات الإنقاذ من إنقاذ عشرات الدلافين من موت محقق بإعادتها إلى المياه العميقة في البحر الأحمر، فيما نفق منها 7 دلافين.