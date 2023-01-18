 زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب جنوبي الفلبين

ضرب زلزال بلغت شدته 7.3 درجة على مقياس ريختر مقاطعة "دافاو أوكسيدنتال" جنوبي الفلبين اليوم الأربعاء.

وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (فيفولكس) ، بحسب وكالة أنباء الفلبين، أن الزلزال ضرب المنطقة على عمق 64 كيلومترا الساعة الثانية وست دقائق ظهرا بالتوقيت المحلي، من المتوقع حدوث توابع وأضرار جراء الزلزال.