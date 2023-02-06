أعلن مركز المسح الجيولوجي في قبرص اليوم الإثنينن حدوث موجات مد بحرية صغيرة "تسونامي" قبالة ساحل مدينة "فاماجوستا" بشمال البلاد، وذلك في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر.