جنوب إفريقيا تعلن حالة الكارثة الوطنية جراء الفيضانات

أعلنت السلطات فى جنوب إفريقيا، حالة الكوارث الوطنية جراء فيضانات نجمت عن هطول أمطار غزيرة، خلال الأيام القليلة الماضية، وأسفرت عن سقوط سبعة قتلى وعدد من المفقودين.