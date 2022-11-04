السعودية وهولندا يبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة
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السعودية وهولندا يبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة

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العرب اليوم - السعودية وهولندا يبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة

وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان
الرياض - العرب اليوم

 بحث وزير الطاقة السعودى الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مع وزير المناخ وسياسة الطاقة فى هولندا روب جيتين، سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مجال الطاقة.  وعقد وزير الطاقة السعودى - حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الجمعة، اجتماعا عبر الاتصال المرئى، مع وزير المناخ وسياسة الطاقة الهولندى، حيث اتفق الجانبان على زيادة تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وهولندا فى مجال الطاقة.

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السعودية وهولندا يبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة السعودية وهولندا يبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة



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