اشتعال النيران في إحدى مروحات توليد الطاقة في مزرعة رياح أميركية

تعطلت إحدى مروحات توليد الطاقة في مزرعة رياح بشمال تكساس، بسبب صاعقة مدمرة أشعلت النيران في هيكل مروحة الرياح الضخمة، بعد ظهر أمس الجمعة. وأظهرت مقاطع فيديو من شهود عيان ورجال إطفاء اشتعال المروحة مما تسبب بدخان كثيف في السماء فوق مدينة كروويل بولاية تكساس. وأشار رادار دوبلر إلى وجود الكثير من ضربات الصواعق حول منشأة الرياح في مزرعة "Foard City" قبل أن يتلقى رجال الإطفاء المكالمة بشأن الحريق على ارتفاعات عالية.