موجة برد قاسية في إسبانيا والجليد يغطي السواحل لأول مرة منذ 103 أعوام

تشهد إسبانيا موجة برد غير مسبوقة فى هذا الوقت من العام، وأعلنت السلطات حالة الطوارئ، حيث تصل درجات الحرارة -10 درجة، ومر حوالى 103 أعوام منذ آخر تساقط للثلوج.