اجتاح إعصار "فيونا" الهائل من الفئة الرابعة أرخبيل "برمودا"، أحد أقاليم ما وراء البحار البريطانية في شمال المحيط الأطلسي، مُسببًا أمطارا غزيرة ورياحًا عاتية في وقت مبكر.