الأرجنتين تفرض الطوارئ بسبب ارتفاع درجات الحرارة لأعلى مستوى منذ 62 عاما

فرضت الأرجنتين حالة الطوارئ والتأهب القصوى بسبب ارتفاع درجات الحرارة لأعلى مستوى لها منذ عام 1961، حيث تجاوزت درجة الحرارة فى البلاد الـ40 درجة، وهى غير مسبوقة فى العديد من المناطق فى الأرجنتين.