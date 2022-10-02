زلزال بقوة 5.8 درجات يضربُ اليابان

ضربَ زلزالٌ بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، مقاطعةَ ميازاكي الواقعة جنوب غرب اليابان ومناطق أخرى، وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن مركز الزلزال كان على عمق حوالي 30 كيلومتراً قبالة شبه جزيرة أوسومي، حيث سجل الزلزال أربع درجات على مقياس ريختر في مدينة ميازاكي، وبعض المناطق الأخرى من المحافظة، بينما سجل ثلاث درجات في المقاطعات المجاورة، وهي إهيمي وساجا وكوماموتو وأويتا وكاجوشيما.