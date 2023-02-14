ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى ما يقرب من 32 ألف شخص

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الزلزال المزدوج جنوبي البلاد إلى 31 ألفا و974 شخص، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.وكانت قد أعلنت الحكومة العراقية، توجيه القوة الجوية طائرتى إغاثة إلى مدينة غازى عنتاب التركية، فيما تبنى البرلمان الكورى الجنوبى قرارا ا يحث على اتخاذ تدابير سريعة لدعم تركيا وسوريا.

ففي بغداد، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي اليوم، عن توجه طائرتين محملتين بالمواد الاغاثية إلى مدينة غازي عنتاب التركية.