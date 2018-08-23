طقس صيفي عادي في الأردن الخميس وارتفاع الحرارة الجمعة

تكون الاجواء نهار اليوم الخميس صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور غيوم متفرقة على ارتفاعات منخفضة شمال ووسط المملكة الأردنية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب دائرة الارصاد الجوية يطرأ يوم غد الجمعة ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسود أجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

أما يوم السبت فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة مع ظهور غيوم متفرقة على ارتفاعات منخفضة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة خلال الثلاثة ايام المقبلة فتتراوح في عمان بين 20 و 32 درجة مئوية وفي المناطق الشمالية 19 الى 32 وفي المناطق الوسطى 21 الى 29 وفي المناطق الجنوبية 18 الى 36 وفي مدينة العقبة 29 الى 41 درجة.