طقس صيفي عادي في الأردن الخميس وارتفاع الحرارة الجمعة

تكون الاجواء نهار اليوم الخميس صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور غيوم متفرقة على ارتفاعات منخفضة شمال ووسط المملكة الأردنية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب دائرة الارصاد الجوية يطرأ يوم غد الجمعة ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسود أجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
أما يوم السبت فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة مع ظهور غيوم متفرقة على ارتفاعات منخفضة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وبالنسبة لدرجات الحرارة خلال الثلاثة ايام المقبلة فتتراوح في عمان بين 20 و 32 درجة مئوية وفي المناطق الشمالية 19 الى 32 وفي المناطق الوسطى 21 الى 29 وفي المناطق الجنوبية 18 الى 36 وفي مدينة العقبة 29 الى 41 درجة.
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فاجأت سيرينا وليامز، الثلاثاء، الجميع عندما خرجت من شخصيتها الرياضية وصورت إعلان لسماعات "بيتس" الجديدة في نيويورك. الرياضية الأمريكية وبدت الرياضية الأمريكية مختلفة عن عاداتها المعتادة في عالم الملابس الرياضية، حيث ارتدت ملابس ذهبية مذهله وارتديت ثوبًا رائعًا للإعلان الذي كان مليء بالإثارة، و كانت تتجول في منتصف شارع مغلق في ثوب أزرق من الحرير، ويتميز ثوب سيرينا الدرامي بتطريز زهور الكريستال الباهظة حول الصدر وأسفل التنورة، كما أنه يتميز بتفاصيل رشيقة باللون الأبيض، والتي تعرض تنورة سوداء كبيرة من الأسفل. شوهدت سيرينا تشارك في أداء رقصة متقنة وارتدت تاج ذهبي لافتًا للنظر مع تفاصيل معقدة من الماس على الرأس، ونجحت بطلة ويمبلدون في لفتت الانتباه إلى انطلاقها ورشاقتها وهي تسير نحو الكاميرا، وشوهدت سيرينا تشارك في أداء رقصة متقنة على درجات منزل من الحجر البني يحيط بها فنانين وراقصين، وارتدت
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