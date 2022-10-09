وفاة 15 شخصاً وتضرر أكثر من 20 منزلا جراء فيضانات في فنزويلا

أعلنت السلطات في فنزويلا مصرع شخصين آخرين إثر تعرض البلاد لموجة هطول أمطار غزيرة ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى ما لا يقل عن 15 شخصا. وكان التقرير الرسمي السابق الذي صدر في مطلع أكتوبر الجاري أفاد بمصرع 13 شخصا وفقدان 3 آخرين جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات حيث تسبب سوء الأحوال الجوية في حدوث فيضان في منطقة "تيجرياس" بولاية ، أراجوا، على بعد نحو 50 كيلومترا من العاصمة ،كاراكاس، وحمل كميات كبيرة من الرواسب والأنقاض والأشجار المقتلعة.