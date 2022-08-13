الأرصاد الجوية اليابانية تحذر من انهيارات أرضية وفيضانات بسبب العاصفة ميري

حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من حدوث انهيارات أرضية، وارتفاع الأمواج، ومن فيضانات في بعض المناطق بوسط البلاد، بما في ذلك طوكيو، جراء العاصفة الاستوائية ميري، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت الهيئة إن العاصفة وصلت إلى اليابسة في شبه جزيرة إيزو نحو الساعة 0530 مساء بالتوقيت المحلي. وأضافت أن العاصفة تتحرك باتجاه شمال شرق البلاد بسرعة 20 كيلومترا في الساعة وقد تضرب طوكيو، ضمن أقاليم أخرى بعد منتصف الليل.