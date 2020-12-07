زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب الشرق الأقصى الروسي

ضرب زلزال قوته 4.6 درجة على مقياس ريختر اليوم قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي و ذكرت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية - في بيان لها - أن زلزالا بقوة 4.6 درجة وقع صباح اليوم الإثنين ،على عمق 40 كيلومترا وعلى بعد 207 كيلومترات شرق قرية أوست كامتشاتكا وكان مركزه في المحيط الهادئ قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة أضاف البيان لم يشعر سكان إقليم كامتشاتكا بالزلزال ولم يتم تسجيل أي أضرار مادية أو بشرية وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهو عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض وتشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا كبيرا.