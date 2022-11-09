زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال العاصمة اليابانية طوكيو

ضربت هزة أرضية قوتها 5 درجات على "المقياس الياباني لرصد شدة الزلازل" منطقة شمال العاصمة طوكيو، وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.