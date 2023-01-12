هزة أرضية بقوة 5.5 درجات تضرب تشيلي

ضربت هزة أرضية بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر اليوم مدينة كوكيمبو شمال تشيلي. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ان الهزة ضربت مدينة كوكيمبو شمال العاصمة سانتياجو، وعلى عمق 65.7 كيلومتراً. ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا .