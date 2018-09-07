زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب شرق إيران

ضرب زلزال بقوة 6ر5 درجات علي مقياس ريختر، اليوم الجمعة، مدينة ايرانشهر في محافظة سيستان و بلوجستان شرق إيران.

وأعلن مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، أن الزلزال وقع عند الساعة العاشرة و 53 دقيقة (بالتوقيت المحلي) صباح الجمعة. ولم ترد بعد أي تقارير حول الخسائر المحتملة جراء الزلزال .