زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب شرق إيران

ضرب زلزال بقوة 6ر5 درجات علي مقياس ريختر، اليوم الجمعة، مدينة ايرانشهر في محافظة سيستان و بلوجستان شرق إيران.
وأعلن مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، أن الزلزال وقع عند الساعة العاشرة و 53 دقيقة (بالتوقيت المحلي) صباح الجمعة. ولم ترد بعد أي تقارير حول الخسائر المحتملة جراء الزلزال .
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خطفتا جيجي حديد وكايا جربر الأنظار في عرض توم فورد خلال أسبوع الموضة في نيويورك. وكانت شقيقة بيلا حديد التي تبلغ من العمر 23 عاما، قد لفتت الانتباه بثوب أسود، بينما كانت ابنة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 17 عاما، تتألق على المنصة بتنورة طويلة. وسرقت جيجي الأضواء في ثوبها المتشح بالسواد والذي يضم خط العنق مفتوح وخلط بين جلد الثعبان والأقمشة، وامتدت العباءة الرائعة من كتفيها وبمحيط خصرها على شكل تنورة ملفوفة حول الخصر. وعرفت كايا، وهي تتحدث عن والدتها الشهيرة، ولكن ليس بلسانها بل بكل شبر تخطوه على المنصة، وتلتفت الرؤوس لها في سترة دائرية من جلد التمساح. وكانت كل ذلك مربوط إلى الخلف بينما كانت تتأقلم مع الكعب. ووضعت ذلك مع عين سموكي بسيطة وشفتها ذات اللون الوردي الباهت، وكان لـ كايا تأثير ملاحظ بمظهرها الجميل الموروث عن والدتها.
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