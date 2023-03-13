زلزال بقوة 4.2 يضرب شرق تركيا

كشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الإثنين، أن زلزال بقوة 4.2 ريختر ضرب شرق تركيا.ووفقاً للمركز الأوروبي، فإن الزلزال بلغ عمقه نحو 5 كيلومترات ويقع على بعد 38 كيلومترا جنوب شرق مدينة «ملاطية» التركية، مضيفا أن لم ترد أنباء عن وقوع أضرارا أو إصابات جراء الهزة.

يذكر أن، ناجي جورور عالم الزلازل التركي، حذر من أعمال البناء الجديدة في الأماكن المتضررة من الزلزال المدمر، مشيراً إلى أن تلك المناطق المتضررة تقع تحت تأثير صدوع نشطة إلى حد كبير.