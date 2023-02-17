أعلن المركز الوطنى لعلم الزلازل فى الهند، أن زلزالا بلغت شدته 3.6 درجة على مقياس ريختر ضرب، اليوم الجمعة، منطقة "كاترا" فى ولاية "جامو وكشمير" الهندية، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.وأضاف المركز - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على بعد 97 كيلومترا شرقي منطقة "كاترا"، وعلى عمق عشرة كيلومترات.يذكر أنه منذ أسبوع، ضرب زلزال بلغ شدته 4 درجات على مقياس ريختر مدينة ناجوان بولاية أسام شمال شرقي الهند.