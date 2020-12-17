زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب شرق اليابان

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر شرق اليابان اليوم وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن مركز الزلزال يقع في مقاطعة إيباراكي شمالي العاصمة طوكيو، مضيفة أنه لم يتم إصدار إنذار من أمواج مد عاتية (تسونامي)، فيما لم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.