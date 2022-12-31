زلزال بقوة 4 درجات يضرب إقليم كراسنودار الروسي في البحر الأسود

أفادت مديرية الطوارئ في إقليم كراسنودار الروسي بتسجيل زلزال بقوة إلى4 درجات رصدت اهتزازاته في منطقة البحر الأسود وأنابا ونوفوروسيسك، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وأشار بيان صادر عن المديرية، نقلته وكالة نوفوستي الروسية، اليوم السبت: "في الساعة00ر08 من يوم 31 ديسمبر 2022، وقع زلزال في منطقة البحر الأسود بإقليم كراسنودار، على بعد 35 كيلومترا من قرية سوكو، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات، وبلغت قوته5ر3درجة على مقياس ريختر.