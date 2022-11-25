العثور على 7 جثامين بعد 4 أيام من زلزال مدمر في إندونيسيا

عثر عمال الإنقاذ في إندونيسيا على جثامين سبعة أشخاص كانت مطمورة تحت انهيار أرضي وقع نتيجة زلزال ضرب البلاد الأسبوع الجاري، وخلف أكثر من 270 قتيلا في إقليم جاوة الغربية. وطُمِرَ السبعة عندما ضرب الانهيار الأرضي الناجم عن وقوع زلزال بقوة 5.6 درجة يوم الإثنين، سيارتهم في مقاطعة سيانجور.